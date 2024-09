Susanna Recchia e la figlia di 3 anni ritrovate | i corpi erano su un isolotto del fiume Piave

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 15 settembre 2024) Sono stati trovati idi, 45, scomparsa dalla casa di Miane (Treviso) da venerdì sera assieme alladi tre. Il ritrovamento, come conferma l’assessore veneto alla Protezione civile Giampaolo Bottacin, è stato fatto in undela valle del ponte di Vidor (Treviso). Sul posto stanno operando le forze dell’ordine, i volontari della Protezione civile e i Vigili del fuoco. Vengono impiegati, tra l’altro, un elicottero, squadre nautiche dei pompieri, droni e cani molecolari., prima di sparire con la sua auto insieme alladi tre, ha lasciato una lettera sul tavolo di casa. Si tratta di un documento di cinque pagine in cui la donna, 45, esprime chiaramente l’intenzione di togliersi la vita. È stato l’ex compagno a trovare la lettera.