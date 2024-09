Shout It Out Loud il piobic sui KISS ha trovato il suo regista

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 15 settembre 2024) McG è nelle trattative finali per dirigereIt Out, un film biografico su Gene Simmons, Paul Stanley e la loro rock band, che sarà prodotto da STX Entertainment, secondo quanto riferito da alcune fonti a Deadline. Lo studio è in trattative con Lionsgate per distribuire il film in tutto il mondo e cofinanziarlo. Il progetto era stato precedentemente avviato da Netflix, in seguito a una guerra di offerte, con Joachim Rønning assegnato alla regia. Finanziato dalla Polygram Entertainment, Darren Lemke (Shazam!, Gemini Man) ha scritto la bozza più recente della sceneggiatura. Il progetto si basa su una precedente sceneggiatura di Ole Sanders, che era coinvolto nella versione di Rønning.It Out, ilsuisarà diretto da McG Una volta concluso l’accordo, McG produrrà insieme alla sua partner di produzione di Wonderland, Mary Viola.