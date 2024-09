Scontro tra moto e furgone motociclista con codice rosso in Ospedale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 15 settembre 2024) Dopo quello registrato nella serata di ieri, che ha visto la morte di un centauro 46enne, unotraha movimentato la mattinata leccese. Ed è proprio all’interno del capoluogo salentino, esattamente nelle vicinanze di Torre del Parco, che alle nove e mezza di questa mattina, si è avuto lo spaventoso sinistro che ha visto avere la peggio ancora una volta alciclista in sella al suo mezzo a due ruote. Per cause ancora tutte da chiarire e ricostruire, quindi, c’è stato l’impatto tra laed un camion della nettezza urbana.tra, 49enne al Fazzi A seguito del violento schianto, poi, il centauro, un uomo di 49 anni, è sbalzato dalla sella del suo mezzo ed è terminato rovinosamente sull’asfalto.