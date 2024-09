Noseda costruttore di ponti a cavallo di due mondi in crisi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 15 settembre 2024) Gianandrea, 60 anni compiuti ad aprile, torna dopo un lungo cammino nella sua Milano a dirigere alla Sala Verdi domenica 15 settembre alle ore 20, dove la sua carriera ebbe inizio nel 1994 con l’allora Grande Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi. A distanza di trent’anni esatti, l’allora diplomato del Conservatorio di Milano giunge a questo appuntamento nel pieno della sua maturità artistica, avendo raggiunto successi in tutto il mondo, da Londra a San Pietroburgo, da Zurigo a Washington. In occasione di questa edizione del Festival MiTo, il Maestro dirige l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma eseguendo Con brio di Jörg Widmann, il Concerto per due pianoforti K. 365 di Wolfgang Amadeus Mozart con Jan Lisiecki e Francesco Piemontesi, e la Sinfonia n. 5 di Ludwig van Beethoven.