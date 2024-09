F1 Andrea Stella | La prestazione di Piastri è stata eccezionale impressionante la rimonta di Norris

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) Domenica trionfale per la McLaren a Baku in occasione del Gran Premio di Azerbaigian 2024, diciassettesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il team di Woking ha conquistato una splendida vittoria con Oscar, mentre Landoha limitato i danni anche con un po’ di fortuna dopo la disastrosa qualifica di ieri portando a casa una quarta posizione ed il punto bonus per il giro più veloce. Un brillante risultato di squadra valso il sorpasso su Red Bull nel campionato costruttori. “Oggi abbiamo ottenuto un’importante evittoria in Azerbaigian. Ladi Oscar per tutta la gara èe prendere il comando in quella maniera è la prova di quanto sia un pilota speciale.