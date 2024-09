È morta Michaela DePrince la favola della ballerina da orfana al palco internazionale con Beyoncé | Mi chiamavano la figlia del diavolo per la vitiligine

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Lutto nel mondodanza. LaMabintya 29 anni per cause sconosciute. L’ufficio stampa ha annunciato la sua morte sulla sua pagina Instagram personale e in una dichiarazione la sua famiglia ha affermato che era “un’ispirazione indimenticabile per tutti coloro che la conoscevano o ascoltavano la sua storia.ha toccato così tante vite in tutto il mondo, compresa la nostra. La sua morte è stata improvvisa“. “Mabintyha fatto la storia come la più giovaneprincipale al Dance Theatre di Harlem, prima di trasferirsi nei Paesi Bassi per ballare con il Dutch National Ballet.- inizia così il comunicato pubblicato sui social – La sua carriera è progredita al Boston Ballet al suo ritorno negli Stati Uniti, dove ha continuato ad affascinare il pubblico con le sue esibizioni.