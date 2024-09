Cos’è successo tra Sainz e Perez? L’incidente a Baku di chi è la colpa e le conseguenze

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) Carlose Sergiosi sono resi protagonisti di un pericoloso incidente ad alta velocità che ha costretto entrambi a ritirarsi dal Gran Premio di Azerbaigian 2024, valevole come diciassettesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’episodio incriminato risale al penultimo giro di gara sul circuito cittadino di, mentre lo spagnolo ed il messicano erano pienamente in lotta per il podio. Il leader della corsa Oscar Piastri aveva ormai allungato sul terzetto inseguitore aperto dalla Ferrari di Charles Leclerc, in crisi di gomme al posteriore dopo aver tallonato l’australiano della McLaren per quasi 30 giri consecutivi senza riuscire però a completare il sorpasso. Il monegasco della Rossa, vulnerabile nelle battute conclusive del GP, si è dovuto difendersi dunque dalla Red Bull e dall’altra SF-24.