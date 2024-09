Cagliari-Napoli | La decisione di Conte su Lukaku McTominay e Neres

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 15 settembre 2024) Ildi Antonioriparte dain cerca della terza vittoria consecutiva. Ecco le possibili scelte dei due allenatori per il match. Dopo le vittorie contro Bologna e Parma, ilaffronta ilnella quarta giornata di Serie A, con l’obiettivo di ottenere il terzo successo di fila. Questa gara è cruciale per mantenere il ritmo in attesa del big match contro la Juventus. Antonioavrà a disposizione una rosa più completa rispetto alla scorsa partita, con il ritorno di giocatori chiave come Romelu, Scotte Billy Gilmour. Le probabili scelte diPoche novità per Antonio, che sembra pronto a schieraredal primo minuto. Tuttavia, il tecnico potrebbe decidere di tenere inizialmente in panchina, Gilmour e, optando per continuità a centrocampo con Anguissa e Lobotka.