Siviglia-Getafe – pronostico formazioni notizie sulle squadre

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 14 settembre 2024)cercheranno entrambe di ottenere le prime vittorie della stagione 2024-25 quando si affronteranno nella gara di sabato 14 settembre della Liga. I padroni di casa si trovano al 19° posto con due punti, mentre gli ospiti hanno un punto in più al 16° posto. Il calcio di inizio diè previsto alle 18:30 Anteprima della partitaa che punto sono le dueIl capo delGarcia Pimienta ha vissuto un inizio difficile al Ramon Sanchez Pizjuan, avendo visto la sua squadra ottenere solo due punti nelle prime quattro partite della Liga. Garcia Pimienta ha iniziato il suo mandato con un pareggio per 2-2 contro i suoi ex datori di lavoro Las Palmas, prima di vedere la sua squadra subire un gol a tempo scaduto per perdere 2-1 in casa con il Villarreal.