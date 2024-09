Scuolabus e bus le novità Autolinee rinnova la flotta E il Comune svela gli orari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) PONTEDERA Autobus e, ecco tutte leper il trasporto su gomma che interesseranno Pontedera e la Valdera in vista della prima campanella.toscane annuncia 8 nuovi bus interurbani per il bacino territoriale di Pontedera e dei comuni della Valdera e della Valdicecina. I nuovi bus sono arrivati in questi giorni nel parco mezzi diToscane alla vigilia della riapertura delle scuole e della ripartenza deglidel servizio invernale e scolastico che scatteranno da lunedì 16 settembre. Si tratta di autobus Iveco, modello Crossway Line NF, da 12 metri di lunghezza, con alimentazione a gasolio e motorizzazione Euro 6 step E, ovvero di ultima generazione dai minimi livelli inquinanti. I nuovi bus hanno una capienza di 76 persone (che diventano 74 nel caso di occupazione dello spazio per persone a ridotta mobilità), di cui 49 sedute.