Rugby | si punta alla serie B Essepigi e Techfem hanno detto sì Fano ora può pensare in grande

(Di sabato 14 settembre 2024) Lanon lascia ed ilraddoppia, potendo contare da questa stagione anche sulla spinta di un secondo importante main sponsor come lanel suo tentativo di salto inB. Con enorme piacere la società del presidente Giorgio Brunacci ha infatti accolto la disponibilità di entrambe le aziende, che rappresentano due eccellenze imprenditoriali del territorio. E’ una graditissima conferma appunto quella della: "Siamo lieti di sponsorizzare per il quarto campionato consecutivo la prima squadra del, perché questo è un binomio che funziona – commenta Luca Farnese, che disrl è l’amministratore delegato –. Speriamo che in questa stagione si possa finalmente compiere il salto in B, al quale negli ultimi anni si è davvero andati vicini vivendo assieme tante gioie e prendendoci delle belle soddisfazioni.