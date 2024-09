Postemobile Creami EXTRA WOW 150 a soli 699€

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di sabato 14 settembre 2024) Nel mercato delle telecomunicazioni italiane, PosteMobile è ormai da tempo un punto di riferimento, grazie a una combinazione vincente di prezzi competitivi e offerte pensate per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di clienti. Una delle promozioni più interessanti proposte da PosteMobile è “CreamiWOW 150”, che combina un elevato numero di Giga con una flessibilità di utilizzo ideale per chi naviga, comunica e utilizza i social network quotidianamente. Questa promozione rappresenta un’opportunità unica per chi desidera connettersi senza limiti, risparmiando sui costi mensili del proprio piano telefonico. Offerta ho Mobile con 150 GB in 5G a 7,98€ al meseWOW 150 Postemobile CreamiWOW 150 costa solo 6,99€ per chiamate ed SMS senza limiti e 150 GB di dati, la promozione è valida fino al 30 settembre.