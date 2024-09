Ma Como si fa a vincere? Cutrone illude il Bologna fa 2-2 nel recupero | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2024) Appuntamento con i 3 punti nuovamente rimandato per il, la vittoria resta stregata anche alla quarta giornata nella gara casalinga contro il. Dopo 1 pareggio e 2 sconfitte, con un solo punticino raccolto prima della sosta, la formazione di Cesc Fabregas è andata vicinissima al primo successo dal ritorno in A ma, al triplice fischio, ha raccolto, nuovamente, un solo punticino. L’autogol di Casale nel primo tempo e la rete di Patrickal 53? sembravano poter bastare per difendere i 3 punti nei 37 minuti restanti del secondo tempo ma ilè riuscito a rimontare. Prima il gol del gioiellino Castro, poi il pareggio in pienodi Iling-Junior. Doccia fredda per ilche sale a quota 2 ine rimanda ancora l’appuntamento con la prima gioia stagionale.