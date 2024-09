Gli 80 anni del CSI festa in piazza Duomo a Milano Il sindaco Sala | Lo sport per integrare tutte le diversità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024), 14 settembre 2024 – Giornata diin pieno centro a: oggi si celebrano gli 80del Centroivo Italiano, l’organizzazione che promuove attività su tutto il territorio italiano con l’obiettivo di avvicinare i giovani ai valori dello. In programma eventi speciali, esibizioni, incontri e tante attivitàive gratuite e aperte a tutti, daglidi squadra sino alle bocce, la ginnastica artistica, la scherma, l'atletica e l'arrampicata. Nei venti gazebo interattivi ci sono anche simulatoriivi di Formula 1 e pagaiergometri in grado di replicare la canoa, oltre a visori multimediali per vivere esperienze inedite e decine di altri intrattenimenti da scoprire.