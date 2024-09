Genoa-Roma De Rossi in conferenza stampa oggi in tv | canale orario e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) Daniele Deparlerà inalla vigilia di, match valido per la quarta giornata di Serie A 2024/2025. Il mister dei giallopresenterà i temi di uno scontro delicato, visto che arriva in seguito a due punti ottenuti nelle prime tre e senza ancora una vittoria all’attivo per i capitolini. Il Grifone lo scorso anno al Ferraris ha inflitto un risultato durissimo peraltro. Appuntamento alle ore 10 di sabato 14 settembre per seguire le parole del tecnico della. COME SEGUIRE LADI DEDaniele Deparlerà inalle ore 10 di sabato 14 settembre e le sue parole si potranno seguire insulla pagina Youtube della. Disponibile, in ogni caso, lascritta a cura di Sportface.it per non perdervi nemmeno una dichiarazione.