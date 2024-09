Corsia chiusa sulla 429 | Chiesto il dissequestro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) CASTELFIORENTINO "Ho inviato una nuova missiva al procuratore sequestrante, facendo presente i danni che il sequestro sta procurando al territorio, ai cittadini e alle imprese in termini di viabilità e sicurezza stradale. Senza dimenticare i danni economici e il fatto che da lunedì riapriranno le scuole: mi risulta che la Metrocittà abbia riil, restiamo in attesa di una risposta e di conoscerne eventualmente le modalità organizzative". Lo ha fatto sapere il sindaco Francesca Giannì, che ha così fatto il punto circa l’indisponibilità perdurante delladella 429 interdetta al transito dei veicoli per oltre mezzo chilometro in località Petrazzi.