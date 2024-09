Coppa Davis 2024 | gli Stati Uniti vincono il girone C a Zhuhai battuta la Germania

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) Si può dire che si sia chiuso quest’oggi ilC in. A, infatti, oltre all’estremamente infelice scelta della sede, succede anche questo: decisivo il confronto del sabato tra USA e, influente solo per il terzo posto quello tra Cile e Slovacchia di domani. Per la cronaca, sono gli americani a guadagnare il primo posto e ad avere la certezza di affrontare una seconda ai quarti di finale, che verrà dalB o da quello D. Per i tedeschi, invece, una delle due prime proprio dai raggruppamenti appena citati. Reilly Opelka b. Henry Squire 6-7(4) 7-6(9) 6-3 Nei primi due set, tie-break a parte, non succede praticamente niente. Le uniche due eccezioni sono il settimo game del primo parziale, con due chance di break a favore di Squire, e il sesto del secondo, con Opelka che a sua volta ha un’opportunità.