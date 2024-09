Calvi attesa per il grande spettacolo delle fontane danzanti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiAcresce l’per il, evento rientrante nelle “Sere d’estate a– Raggio di Luna 2024?, rassegna organizzata dall’Amministrazione Comunale e composta da ben ventitré eventi. Questa sera, sabato 14 settembre 2024, alle ore 20:30, si terrà ail. Un importante ed atteso ritorno di un evento che due anni fa a fatto parlare di se per lungo tempo. Ci aspetta un’esplosione di luci, fuochi e giochi d’acqua. Un momento senz’altro suggestivo che negli anni ha confermato la sua emblematicità a livello internazionale quale frutto di una geniale creazione capace di fondere, come per magia, acqua, linea, luce, colore e musica.