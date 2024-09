Usa 2024 Trump | ' ' Non ci sarà un altro dibattito con Harris' '

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Non ciuntra Donalde Kamala, come proposto dalla campagna della vicepresidente e candidata democratica alle presidenziali Usa del prossimo novembre. Lo ha escluso lo stesso tycoon in un post sul suo social Truth. "Non ciun terzo", ha scritto il candidato repubblicano, includendo nel conteggio anche il suo faccia a faccia di giugno con Joe Biden. "I sondaggi mostrano chiaramente che martedì sera ho vinto", ha aggiunto. Ma, dopo il duello tv, la rivale dem ha raccolto 47 milioni di dollari e ha conquistato 5 punti di vantaggio. E potrebbe essere determinante anche l'endorsement di Taylor Swift: quasi 400.000 persone nelle 12 ore dal suo post di appoggio ahanno infatti visitato Vote.org, cliccando sull'indirizzo creato e condiviso dalla popstar.