McTominay scalpita | come può cambiare il Napoli di Conte

(Di venerdì 13 settembre 2024)brilla con la Scozia e chiede spazio nelvaluta il suo impiego già contro il Cagliari. Scottsi è presentato alcon il biglietto da visita migliore: due gol in nazionale con la Scozia, contro Polonia e Portogallo. L’ex centrocampista del Manchester United ora spera in una maglia da titolare già nella trasferta di Cagliari. Il Corriere dello Sport riporta che Antoniosta valutando l’impiego didal primo minuto, soprattutto se Anguissa non dovesse essere al top dopo gli impegni con il Camerun.