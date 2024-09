Malore fatale sul campo di calcetto | muore a 55 anni il geometra Marco Nanni

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 13 settembre 2024) L'Aquila - Tragedia in un impianto sportivo a Pile: il 55enne, originario di Vasto ma residente a L'Aquila, si è accasciato davanti agli amici durante una partita di. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, ilè stato stroncato da un infarto fulminante. La tragedia si è consumata nella serata di giovedì 12 settembre, in un impianto sportivo di Pile, una frazione del capoluogo abruzzese., 55, nativo di Vasto ma da tempo residente a L’Aquila, stava disputando una partita dicon amici quando è stato colto da unimprovviso. I compagni di squadra hanno subito allertato i soccorsi e i sanitari del 118 sono intervenuti rapidamente sul posto. Purtroppo, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. Nè stato dichiarato morto pochi minuti dopo, vittima di un infarto fulminante che non gli ha lasciato s