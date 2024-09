LIVE Italia-Belgio Coppa Davis 2024 in DIRETTA | Berrettini in campo nel primo singolare?

Leggi tutta la notizia su oasport

Buongiorno e benvenuti nellatestuale deldella sfida travalevole per la seconda giornata del gruppo A di. L'Unipol Arena di Bologna è pronta a riabbracciare gli azzurri dopo il successo all'esordio per 2-1 sul Brasile. Match contro i sudamericani che ha visto il ritorno di Matteocon il tricolore sul petto. Il romano ha piegato in due parziali il giovane promettente Fonseca e si candida ad aprire nuovamente il programma di giornata. Il finalista di Wimbledon 2021 vuole continuare ad accumulare sensazioni positive e trainare la squadra capitanata da Filippo Volandri. Steve Darcis, capitano del, potrebbe schierare ancora una volta Raphael Collignon.