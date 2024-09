Liguria l’ex governatore Toti patteggia per evitare il processo e il carcere

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 13 settembre 2024) Giovanniha deciso di chiudere definitivamente la questione giudiziaria che lo ha coinvolto negli ultimi mesi, raggiungendo un accordo con la Procura di Genova.della, arrestato a maggio scorso e poi scarcerato, ha raggiunto con la procura di Genova un accordo: patteggerà 2 anni e 1 mese. Se l’intesa sarà ratificata dal giudice per l’udienza preliminare il 15 ottobre,si vedrà vedrà convertire la pena in 1.500 ore di lavori di pubblica utilità e nella confisca di 84.100 euro. In questo modo salterà ila suo carico, fissato per il 5 novembre. Un’indagine che ha travoltoCome è noto l’inchiesta ha avuto un forte impatto, e ha portato all’arresto di diversi protagonisti della scena politica e imprenditoriale ligure.