Lidi e ristoranti sul litorale Domizio scoperte evasione e lavoro in nero

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 13 settembre 2024) Mondragone. I finanzieri del Comando provinciale di Caserta, nell’ambito dell’attività di contrasto all’fiscale e al sommerso danel corso della stagione estiva nei confronti, in particolare, degli stabilimenti balneari del, hanno scoperto 16 lavoratori ine hanno sanzionato 41 esercenti per mancata emissione di ricevute fiscali. In particolare, su 58 esercizi commerciali operanti nel settore balneare o di ristorazione controllati, sono state accertate 41 violazioni per manca emissione dei documenti fiscali, con una percentuale di irregolarità del 70,7%. Inoltre, all’esito del controllo di altri 10operanti lungo il, sono stati scoperti 15 lavoratori totalmente ine un irregolare.