L' arresto di Palatucci e il calvario a Dachau

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 13 settembre 2024) AGI - I poliziotti del Sicherheitsdienst entrarono nella stanza della Questura di Fiume senza bussare alla porta del vicecommissario Giovanni, che era al suo tavolo di lavoro. Non avevano motivo di rispettare né il grado né il ruolo, perché quel 13 settembre 1944 eseguivano un ordine didelle autorità naziste conseguente la delazione di un italiano, collega del poliziotto messo adesso in manette e spinto via senza troppi complimenti. Il trentacinquenneera un uomo delle istituzioni, che in quel lembo del territorio nazionale sulla sponda orientale dell'Adriatico era la Repubblica Sociale di Mussolini, ma era anche un uomo di fede e con un imperativo morale che non poteva piegarsi ai desideri di una dittatura.