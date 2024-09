Gioca un euro e vince un milione | colpo grosso al Bar Ventura di via Corridoni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 13 settembre 2024) Bergamo. La dea bendata sorride a Bergamo; un misterioso fortunato si è aggiudicato l’incredibile cifra di undi, grazie alla combinazionente nel ‘Million Day’,ta nel Bardi via. Il vincitore è riuscito a centrare i 5 numeri necessari (su 55 disponibili) are il massimo premio possibile nel concorso a premi: un gran beldi fortuna, considerando anche la puntata deltore, di un solo, e la probabilità di vincita pari a 1 su 3.478.761. Lata risale allo scorso 7 settembre (e non il 28 agosto, come erroneamente riportato nel cartello celebrativo arrivato da Lottomatica) ed è una piccola-grande soddisfazione anche per uno dei locali storici del centro di Bergamo: “È sicuramente una bellissima notizia – commenta Saverio, figlio del titolare -.