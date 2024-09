Fedez contro Chiara Ferragni | bordate e dissing nel nuovo singolo

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 13 settembre 2024)è inarrestabile. Dopo tutto il polverone sollevato a seguito della divulgazione del brano cantato con Emis Killa Sexy Shop, intriso di riferimenti e stoccate alla sua ex, adesso è arrivato unintitolato «Di Caprio». Il brano in questione è cantato insieme al rapper Niky Savage. Anche all'interno di questo testo non mancano numerosi riferimenti, anche alquanto palesi, all'imprenditrice digitale e ad alcune faccende che l'hanno riguardata molto da vicino nell'ultimo periodo. Quest'ultima, nel frattempo, non è minimamente intervenuta sulla faccenda, in quanto impegnata a prendere parte alle nozze di una delle sue migliori amiche, ovvero, Veronica Ferraro, che ieri ha sposato il produttore musicale Davide Simonetta. Anche su questo tema non sono mancate le polemiche.