F1 Carlos Sainz | Oggi tanti errori ma abbiamo il passo di McLaren e Red Bull

(Di venerdì 13 settembre 2024) Un discreto venerdì per la Ferrari e per. La Rossa si è mostrata ancora competitiva sulla pista di Baku nel Gran Premio dell’Azerbaijan sia sulche sul giro secco. Domani arriveranno maggiori indicazioni in qualifica. Ecco le considerazioni diin zona mista dopo questo venerdì: “Ci sono stati un po’ di lunghi quest’, ma non siamo stati gli unici, era molto difficile guidare perché la pista era molto sporca e scivolosa, ed eravamo più lenti di cinque secondi rispetto allo scorso anno e lo si è visto dai dati”. ”avuto problemi con i freni nel corso delle FP1, ma poi siamo riusciti a migliorare più avanti nelle FP2. Oltretutto non ero al 100% con il collo e stanotte non sono riuscito a dormire bene a a muovere bene la testa, ma mi sono sentito meglio con il passare della giornata e sono pronto per domani”.