Come suona il caos | musica arte diritti civili a Scampìa con Capone & BungtBangt

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 13 settembre 2024) Nel cuore pulsante di Scampia si terrà la terza edizione diil?, un evento dal vivo pcipativo che fonde, ecologia e solidarietà civile. Ideato da Maurizioed organizzato dall’Associazione Bungt Bangt e dalla società Cmon Produzioni, in collaborazione con Hungry Promotion, Chikù – cucina e cultura e R.i.c.r.e.a. EDU, l’evento è un’occasione unica per riflettere e agire su tematiche fondamentaliil rispetto per l’ambiente e l’inclusione delle comunità sociali straniere. Il 15 settembre 2024, dalle ore 10 fino alle 23:30, presso il Parco Corto Maltese di Scampia, si svolgerà un grande happening dal vivo che fonde, ecologia e solidarietà civile. L’ingresso è libero.