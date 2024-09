Ciclismo i convocati della Norvegia per i Mondiali | c’è Tobias Foss attenzione ad Halland Johannessen e Staune-Mittet

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024) Continuano ad arrivare le liste deiper idi2024, che si terranno a Zurigo. Oggi a rilasciare il proprio elenco è stata la, che ha deciso di puntare su corridori che ben si destreggiano in salita. Il percorso in Svizzera, infatti, sarà particolarmente duro e la nazionale scandinava proverà a recitare il ruolosorpresa. Sicuramente i corridori norvegesi non sono tra i favoriti, ma potrebbero proprio sfruttare il loro ruolo di outsider per cercare il colpo inaspettato. Molto probabilmente il capitano sarà(Uno-X Mobility), che in questa stagione ha concluso al sesto posto la Freccia Vallone. Fari puntati anche sul giovane Johannes(Team Visma Lease a Bike), che potrebbe essere la seconda punta.