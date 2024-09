Sono stata fortunata a crescere bilingue farò lo stesso con mio figlio Ultimo invece gli parlerà in romanesco | Jacqueline Di Giacomo si prepara da mamma

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024)Luna Disaranno presto genitori. Ormai è risaputo, dopo le indiscrezioni di giugno, l’annuncio, le foto con il pancione e il baby shower, il momento tanto atteso si avvicina. E nonostante non sia proprio dietro l’angolo, la futuragià immagina come educherà suo. “Avendo avuto la fortuna dimadrelingua americana in casa,locon il bebè – spiega Diin una storia posu Instagram -. E quindi migià immaginata le scene dato che chi crescein casa lo sa, si crea una confusione in testa e i bimbi inizialmente, o almeno io, mi rifiutavo di parlare due lingue. Volevo parlare solo italiano perché ero in Italia”. Così Diinizia a mimare un’immaginaria conversazione con il suo futuroche gli chiederà di andare al parco e lei che risponderà dicendo di conoscere solo l’inglese.