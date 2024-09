Pompei 14enne accoltellato a scuola dal compagno | la lite per una ragazzina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024), 12 settembre 2024 – Unè statoda un coetaneo al culmine dellaper una. Inizia con un’aggressione l’anno scolastico all’istituto alberghiero Brescia di, nel Napoletano. La vittima, ferita alla schiena, è stata soccorsa e portata in ospedale, ma non è in pericolo di vita. L'aggressore è stato subito fermato e portato negli uffici del commissariato per ricostruire i contorni della vicenda. In particolare, data la giovanissima età, la sua posizione sarà valutata dalla Procura dei Minori di Napoli Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due adolescenti hanno litigato probabilmente per unae, al culmine del diverbio, uno dei due ha tirato fuori il coltello e colpito l'altro con un fendente alla schiena.