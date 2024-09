Oxfam oltre 100mila cittadini chiedono cessate il fuoco a Gaza

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 12 settembre 2024) Roma, 12 set. (askanews) – Consegnate oggi, presso il Ministero degli Esteri a Roma, le firme raccolte in Italia da, con cui100 milaal Governo e alla comunità internazionale di impegnarsi per raggiungere un immediatoile porre fine all’invio a Israele di armi, spesso usate per colpire civili e infrastrutture essenziali. A ricevere la delegazione dell’organizzazione umanitaria – impegnata nell’ultimo anno per soccorrere la popolazione colpita dalla catastrofe umanitaria in corso – è stato l’Ambasciatore Pasquale Ferrara, Direttore Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza. “La consegna di queste firme rappresenta molto più di un semplice gesto simbolico.