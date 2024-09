Maria Rosaria Boccia torna a parlare e cita Arianna Meloni | La mia nomina è stata stracciata dopo il dialogo con lei?

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 12 settembre 2024)l’intervista saltata a È sempre Cartabianca, durante la quale, secondo quanto riferito da Bianca Berlinguer avrebbe voluto dire che la suaerabloccata dadella sua mancatacome consigliera dell’ex ministro della Cultura Sangiuliano eanche la sorella della presidente del Consiglio. In un post su Instagram, infatti, l’imprenditrice ha scritto: “Ho già fornito le prove che erota consigliera. Quindi, invece di spostare l’attenzione mediatica sulla mia vita privata, che non importa a nessuno, vediamo chi ha detto bugie e chi non ha svolto bene il proprio lavoro: il Ministro, il gabinetto, la segretaria del Ministro, l’ufficio stampa, ecc.”.