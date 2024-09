Mamma e figlia ammazzate Chiesto l’ergastolo per Montefusco | Sparò senza pietà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ergastolo e tre anni di isolamento diurno. Hala massima pena, ieri, il pm Giuseppe Di Giorgio nell’ambito del processo davanti alla Corte D’Assise, presieduta dalla dottoressa Ester Russo, nei confronti dell’imprenditore 70enne Salvatore, accusato del duplice omicidio, il 13 giugno del 2022 a Cavazzona di Castelfranco, della moglie di origini rumene Gabriela Trandafir, 47 anni e delladi lei, la 22enne Renata.furono uccise il giorno prima che si celebrasse l’udienza per la separazione. Con iraconda luciditàaveva in precedenza descritto in aula gli agghiaccianti momenti dell’efferato delitto,mai chiedere scusa. Ieri la pubblica accusa, nella persona del pm Di Giorgio ha ripercorso tutte le fasi dell’omicidio chiedendo due ergastoli: uno per la moglie dell’imputato ed uno per Renata.