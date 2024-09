Le stazioni italiani si rifanno il look | da FS 5 miliardi in 10 anni per la riqualificazione degli hub di RFI

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 12 settembre 2024) Oltre 5di euro in 10previsti da RFI (Gruppo FS) per ladelleferroviarie, sempre più considerate dei veri e propri hub di mobilità urbana. Più di 600sono già coinvolte in questo processo che punta a farescali ferroviari dei punti di raccordo della città. Un processo di trasformazione che le vede al centro della nuova mobilità cittadina. I numeri delleitaliane Nel 2023, il numero di viaggiatori in transito nelleferroviarie è aumentato del 19% rispetto all’anno precedente, per un totale di 1,35di viaggiatori. Un livello quasi pre-pandemia, visto che nel 2019 il loro numero si attestava a 1,43. Anche le principali, come Milano Centrale, Roma Termini e Napoli Centrale, hanno registrato lo stesso incremento rispetto al 2022.