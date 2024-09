Lagarde | Riportare l' inflazione al 2%

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 12 settembre 2024) 15.37 "Il Consiglio direttivo è determinato ad assicurare il ritorno tempestivo dell'al suo obiettivo del 2% a medio termine". Lo ha detto la presidente della Bce, Christine, in conferenza stampa a Francoforte dopo il taglio dei tassi d'interesse. Si seguirà "un approccio guidato dai dati in base al quale le decisioni vengono definite di volta in volta. Non ci impegniamo a un percorso predeterminato di riduzione dei tassi",ha precisato.La Bce"manterrà tassi a livelli sufficientemente restrittivi finché necessario".