Il rientro a scuola metterà a dura prova genitori e famiglie

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 12 settembre 2024) Con la fine dell'estate arriva l'inizio di un periodo intenso per milioni diitaliane: il ritorno a. Questo evento segna non solo la ripresa degli studi per i più giovani, ma anche l'avvio di un vortice di impegni che rischia di travolgere la routine familiare. Compiti, attività extrascolastiche, acquisti di materiale e abbigliamento, oltre al ritorno al lavoro per i, si combinano in un mix che può diventare spesso insostenibile. William Shakespeare, nella sua celebre opera Enrico IV, scriveva: “Se uno passasse un anno intero in vacanza, divertirsi sarebbe stressante come lavorare”, inquadrando l’importanza del giusto equilibrio tra gli impegni lavorativi e lo svago delle ferie. Chissà se sarebbero d’accordo i milioni diche si apprestano a riprendere la classica routine dettata dai frenetici ritmi scolastici.