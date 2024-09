Festival della poesia Vetrina degli autori fra laboratori e stand

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024) Unaper, case editrici e appassionati. Due giorni di festa a Pessano che ha ideato e ospita il, "un’iniziativa di nicchia adatta alla nostra “taglia” - spiega il sindaco Alberto Villa – non potremmo certo competere con gli eventi delle grandi città, ma coltiviamo l’ambizione di diventare punto di riferimento per un mondo che oggi ha poca visibilità". È un progetto di "riscossa culturale" che accende i riflettori "sui versi e i sentimenti che li ispirano e che hanno un seguito enorme". Ne sanno qualcosa nel centroMartesana di 10mila anime che tre anni fa ha lanciato il Concorso nazionale didal quale è nata la kermesse del 14 e 15 settembre "frutto di sei mesi di lavoro per regalare al pubblico tutte le emozioni che va cercando", sottolinea Maria Tomaselli, assessore alla partita.