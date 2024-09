Dexter | Original Sin data e teaser trailer dalla serie prequel

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di giovedì 12 settembre 2024) Paramount+ ha rilasciato quest’oggi ildiSin, latv che farà daallo show iconico con Michael C. Hall. La messa in onda dellatv, attualmente ancora in fase di produzione in quel di Los Angeles, è stata fissata da Showtime per venerdì 13 dicembre 2024, e nel farlo ha diffuso un nuovo breve. In arrivo anche unatv sequel (qui l’annuncio)Sin e le note di produzione Ambientata nella Miami del 1991,SIN segue(Patrick Gibson) nel suo passaggio da studente a serial killer vendicatore. Quando i suoi impulsi sanguinari non possono più essere ignorati,deve imparare a canalizzare la sua oscurità interiore.