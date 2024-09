Cortona fine settimana con Festa Etrusca al Parco archeologico del Sodo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) Arezzo, 12 settembre 2024 –conaldelSabato 14 e domenica 15 settembre, alla scoperta del ruolo della donna in questa antica civiltà. Il programma degli appuntamenti Laboratori, visite guidate e tante occasioni per conoscere la vita dell’antica civiltà. È questa la formula di «, la storia si racconta», l’appuntamento L’appuntamento è aldela ingresso libero. Si comincia sabato 14 settembre alle ore 10,30 con la visita guidata e con un ricco susseguirsi di momenti che permetteranno di conoscere la vita quotidiana, i riti degli etruschi, la realizzazione del lampadario, la scrittura, gli armamenti e le manovre militari. Le visite guidate tornano alle ore 15 e alle 17,30 in versione teatralizzata.