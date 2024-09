Ascoli patron Pulcinelli | Retrocessione vissuta come un dramma è colpa…

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ildell’, Massimoè intervenuto in conferenza stampa al Picchio Village dopo che la squadra di Massimo Carrera ha raccolto 4 punti nelle prime tre giornate del girone B del campionato di Serie C, ed è tornato a parlare della. “A livello personale l’houn, ero convinto di ottenere la salvezza, se penso che siamo stati condannati solo per un punto, ho tanto rammarico“.fa un’assunzione di colpa: “Per il 90% la responsabilità dellaè mia“. Sulla situazione economica ha invece dichiarato: “Chi fa calcio è matto e io sono tra questi, attendendo di arrivare ad una sana gestione senza sforzi e sacrifici. Da quando siamo retrocessi a oggi abbiamo pagato 5 milioni di euro; in Serie B arrivano 8 milioni dai diritti TV, in Serie C meno di uno. L’80% dei club di C ha debiti maggiori dell’