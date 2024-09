AirPods Pro 2024 | tutte le novità del prossimo modello

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 12 settembre 2024) GliProsono stati progettati per offrire un’esperienza audio senza compromessi, integrando le tecnologie più avanzate disponibili sul mercato. Il design dei nuoviPro resta fedele all’estetica iconica, ma con aggiornamenti che migliorano la vestibilità e il comfort, oltre ad offrire nuove funzionalità rivoluzionarie, in particolare per l’assistenza uditiva.Pro, foto Ansa – VelvetMagMiglioramenti nella qualità audio Apple ha lavorato intensamente per migliorare la qualità del suono degliPro, integrando nuovi driver e amplificatori che offrono un suono più ricco e dettagliato. Grazie alla cancellazione attiva del rumore, già presente nelle versioni precedenti, gli utenti possono godere di un isolamento acustico ancora più efficace.