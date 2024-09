AEW | Jon Moxley vuole la title shot di Darby Allin a Grand Slam match tra i due

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 12 settembre 2024) Sabato scorso ad All Out, Jonha scioccato i fan della AEW tradendo e attaccando con inaudita violenza Bryan Danielson. Un tentato omicidio per soffocamento, al punto che la AEW ha deciso di non mostrare più le immagini del PPV sui propri social, un tradimento in piena regola che ha coinvolto anche Claudio Castagnoli con l’aiuto di PAC che questa notte ha dichiarato che grazie a Mox ha ritrovato obiettivi e stimoli in AEW.in palio Inizialmente, una volta rinetrato dall’infortunio,si era rivolto in maniera quasi confusa verso, dicendo di volergli parlare. L’opportunità si è palesata questa notte, con l’allievo di Sting che ha fatto ritorno dopo una piccola pausa per recuperare gli acciacchi di All In.