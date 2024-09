Vincenzo Novari chi è il compagno di Daniela Ferolla? Sapete se ha avuto una moglie prima della conduttrice?

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 11 settembre 2024)e la sua compagnahanno celebrato il loro matrimonio dopo ben vent’anni di fidanzamento! Cosa sappiamovita privata e professionale del partner dell’ex Miss Italia 2001? Scopriamo tutto di seguito! Leggi anche:, chi è ladi Uno Mattina?televisiva molto apprezzata, è legata sentimentalmente al managersi sono conosciuti nel 2004 e da quel momento non si sono più lasciati. Per entrambi la differenza di età non è un ostacolo al loro amore che, negli anni, si è consolidato. Non hanno figli insieme e da diversi anni vivono nella loro casa a Milano.