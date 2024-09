‘Un poema per le piccole cose’ il graphic novel di Alice Berti tra k-pop e apocalisse

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Arriva in libreria il 20 settembre Unper lecose di(BAO Publishing): una storia ambientata in Corea, in un tempo vicino, dicono, alla fine del mondo. Unper lecose, dal titolo ispirato alla canzone dei BTS Boy with Luv, è una storia ambientata in Corea del Sud, in un tempo in cui la fine del mondo dicono sia molto vicina, data l’impossibilità di contenere di danni causati dal cambiamento climatico. Salut è una idol k-pop la cui vita di tutti i giorni è in realtà lontanissima dall’immagine patinata che la società ha di lei. Xin-Yeong è una ragazza di Seoul che ormai non ha più nulla da perdere. Le due non potrebbero essere più diverse tra loro, ma sembra che il destino abbia deciso di intrecciare le loro vite.