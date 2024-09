Torna la Serie A è l' ora dei big del mercato

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La ricreazione è finita, ora si fa sul serio. Smaltita la sosta in cui la nazionale italiana ha ritrovato finalmente il sorriso, laA si tuffa nel primo frullatore di una stagione che sarà intensissima. Da qui alla prossima fermata per Nations League (13 ottobre) le big cominceranno a giocarsi una fetta importante del loro futuro. Non è ancora il momento in cui si vince uno scudetto, di sicuro è l'ora in cui si può cominciare a perderlo. Anche per questo è scontato che da qui in poi i tecnici delle grandi romperanno gli indugi e daranno spazio ai rinforzi recapitati dal. E' stata un'estate in cui tanti non hanno badato a spese. Juventus, Milan, Roma, Napoli e Atalanta hanno speso oltre seicento milioni di euro per provare a colmare il gap con l'Inter della seconda stella che, a sua volta, ha staccato assegni meno sostanziosi ma si è comunque rinforzata.