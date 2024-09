Terribile scontro sull’A21 nel Bresciano | morti due ragazzi di 20 e 29 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 11 settembre 2024)incidente nella notte tra il 10 e l’11 settembre in Italia, con un bilancio purtroopo drammatico: due giovani, uno di 20e uno di 29, sonoa seguito di un violento impatto lungo l’A21, nel tratto di autostrada che collega Cremona a Brescia. Nello, che ha coinvolto due diverse vetture all’altezza di Persico Dosimo, sono rimaste coinvolte e ferite altre quattro persone, le cui condizioni non sarebbero però gravi.Leggi anche: La Germania chiude i confini agli immigrati. Forte imbarazzo a Bruxelles Cause e dinamica dell’impatto sono ancora al vaglio degli agenti della polizia stradale, mobilitata sul posto insieme a vigili del fuoco e operatori del 118 e subito accorsa sul posto per cercare di ricostruire cosa sia successo. L’autostrada è rimasta chiusa al traffico fino alle sei di mattina dell’11 settembre, con conseguenti ritardi e code.