Televisione in lutto addio a Luca Giurato | le cause del decesso

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 11 settembre 2024)improvviso nel mondo della. Si è spento all’età di 84 anni il conduttore. A dare la notizia è stata la moglie Il mondo dellaitaliana piange. Il giornalista e conduttore televisivo, che si è fatto conoscere anche per le sue innumerevoli gaffe e lapsus linguae, si è spento all’età di 84 anni mentre era a Santa Marinella insieme alla moglie. Ed è stata proprio quest’ultima a comunicare la notizia delai microfoni dell’Adnkronos.è morto all’età di 84 anni (Ansa) – cityrumors.it“Eravamo a Santa Marinella, per goderci l’ultimo scorcio di estate“, queste le parole di Daniela Vergara, anche lei giornalista della Rai, all’Adnkronos. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 11 settembre,è stato colto da un infarto fulminante e non c’è stato niente da fare. I medici hanno potuto constatare solamente il