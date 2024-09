Qualiano | mezzogiorno di fuoco traffico in Via de Gasperi

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Fila chilometrica di auto ain Via dein un pomeriggio di. Cittadini lamentano del fortee delle agibilità Questo pomeriggio una fila chilometrica ed interminabile di auto ha invaso le strada di Via de. Il movente sarebbe il nuovo cambio del senso di marcia che negli ultimi giorni ha generato continuo caos stradale e confusione tra gli automobilisti, per non parlare dell’impatto ambientale e del forte smog che emettono le vetture. Inoltre i residenti della zona lamentano continuamente dei forti rumori acustici generati dalle vetture in coda soprattutto di notte e dell’ormai ristretta viabilità pedonale, la quale ritenuta fondamentale in questi tratti stradali ove attorno alle strade vi si trovano scuole, negozi e case sempre meno agibili a discapito della comunità.